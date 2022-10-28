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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн

"Европейская правда"Пятница, 28 октября 2022, 18:57
фото Getty Images

Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 275 миллионов долларов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в пятницу сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, в состав нового пакета войдут боеприпасы для систем HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, дистанционные системы минирования, бронированные машины HMMWV и патроны для стрелкового оружия.

Также в пакете помощи будут средства военной спутниковой связи, не связанные со Starlink.

Как и сообщалось, американская помощь в значительной степени направлена на пополнение запасов боеприпасов для уже имеющихся систем вооружения, в частности для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, известных как HIMARS, которые Украина успешно использует в своем контрнаступлении против России.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что первые системы противовоздушной обороны NASAMS будут переданы Украине, как ожидается, в начале ноября. Сейчас украинские военные тренируются использовать эти системы.

Общий объем военной помощи Украине со стороны США с начала полномасштабного вторжения уже превысил 18 миллиардов долларов.

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Темы: США
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