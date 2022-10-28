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Російська пропагандистка загинула на полігоні в Криму: займалася стрільбою

Катерина ТищенкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 19:11
Російська пропагандистка загинула на полігоні в Криму: займалася стрільбою
Світлана Бабаєва, фото РИА Новости

Керівниця підрозділу "Россия сегодня" в Сімферополі, ексголовред "Газета.Ru" Світлана Бабаєва загинула "внаслідок нещасного випадку" на навчально-тренувальному полігоні в окупованому Криму.

Джерело: РИА Новости і ТАСС із посиланням на пресслужбу "Россия сегодня"

Деталі: Повідомляється, що Бабаєва загинула внаслідок нещасного випадку на одному з навчально-тренувальних полігонів у Криму, де займалася військово-спортивною стрільбою.

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Гендиректор "России сегодня", пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що Бабаєва "гостро вболівала за Росію" і рвалася "за стрічку", щоб підтримати російських окупантів.

Бабаєва з 2004 до 2006 року очолювала представництво "РИА Новости" у Великій Британії, у 2008-2012 обіймала посаду шеф-редактора корпункту "РИА Новости" у США. У 2012-2013 роках працювала заступником керівника об'єднаної редакції "Московские новости".

Із 2013 до 2016 року Бабаєва була головним редактором інтернет-порталу "Газета.Ru". У грудні 2016 року стала радником МІА "Россия сегодня", а в серпні 2019 року її призначили керівником регіонального підрозділу МІА "Россия сегодня" в окупованому Сімферополі.

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Теми: РосіяКримпропаганда
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