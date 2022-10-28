Российская пропагандистка погибла на полигоне в Крыму: занималась стрельбой

Руководитель подразделения "Россия сегодня" в Симферополе, экс-главред "Газета.Ru" Светлана Бабаева погибла "в результате несчастного случая" на учебно-тренировочном полигоне в оккупированном Крыму.

Источник: РИА Новости и ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Россия сегодня"

Детали: Сообщается, что Бабаева погибла в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой.

Гендиректор "России сегодня", пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что Бабаева "остро болела за Россию" и рвалась "за ленточку", чтобы поддержать российских оккупантов.

Бабаева с 2004 по 2006 годы возглавляла представительство "РИА Новости" в Великобритании, в 2008-2012 занимала должность шеф-редактора корпункта "РИА Новости" в США. В 2012-2013 годах работала заместителем руководителя объединенной редакции "Московские новости".

С 2013 по 2016 год Бабаева была главным редактором интернет-портала "Газета.Ru". В декабре 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а в августе 2019 года была назначена руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в оккупированном Симферополе.