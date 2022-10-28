Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада випускає державні облігації на підтримку України - прем'єр

"Європейська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 19:21
прапор Канади, фото Pixabay

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про початок випуску канадських державних "Облігацій суверенітету України", які спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні у війні з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Трюдо зробив на Конгресі українців Канади у місті Вінніпеґ у п’ятницю.

Строк облігацій становитиме п’ять років, а надходження від них уряд Канади буде спрямовувати на допомогу Україні через спеціальний рахунок, що адмініструється Міжнародним валютним фондом. Кошти звідти йдуть на такі потреби, як виплата пенсій та закупівля палива напередодні зими.

Крім того, Канада окремо виділяє 55 мільйонів доларів у межах раніше оголошеного фінансування міжнародних гуманітарних організацій для підтримки ініціатив з підготовки України до зими – надання притулку та розподілу предметів першої необхідності, як-то ковдри, одяг, опалювальні прилади та паливо.

"Канада залишається непохитною у своїй відданості підтримці народу України у його боротьбі проти незаконного та варварського вторгнення Путіна, і ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб забезпечити Україну ресурсами, необхідними для перемоги. Тепер, шляхом облігацій, призначених для України, канадці можуть зробити свій внесок у ці критичні зусилля через нову інвестицію, підтриману на федеральному рівні", – прокоментувала міністерска фінансів Канади Христя Фриланд.

За офіційними даними, у 2022 році Канада виділила два мільярди доларів фінансової допомоги Україні. Ще майже 1,5 мільярда доларів були виділені на військову допомогу, а 320 мільйонів доларів – на гуманітарну допомогу та імміграційні заходи.

Як повідомлялося, Канада також запроваджує санкції проти 35 фізичних і шести юридичних осіб Росії з метою посилення тиску на режим Владіміра Путіна, який розв’язав війну проти України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Канада
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоПолював на HIMARS і коригував вогонь РФ по Нікополю: СБУ затримала зрадника

Зеленський з'явився у Viber

відеоУ Севастополі вибухи - окупанти перекрили бухту

ISW: Росіяни "прибріхують" про свій прогрес в районі Бахмута

Росіяни не мають успіху, оборонна операція виконується згідно з планом – Залужний

Уряд спростив оформлення паспортних документів під час воєнного стану

Усі новини...
Канада
Канада запровадила санкції проти енергетичних компаній РФ і керівництва "Газпрому"
Банк Канади підвищив облікову ставку до максимуму з 2008 року
За вбивства українців "Іран та Росія будуть притягнуті до відповідальності" – МЗС Канади
Останні новини
12:27
У Довженко-центрі подали до суду на Держкіно та вимагають скасувати реорганізацію
12:20
В окупованому Маріуполі лунають вибухи, працює ППО - радник мера
12:10
Туреччина випустить свій перший електромобіль
12:01
Що збільшує ризик інсульту та як його уникнути – пояснення ЦГЗ
11:53
Анонсовані відключення світла на Рівненщині скасовують
11:20
Слідом за Україною: 9 країн виходять з Альянсу незалежних пресрад Європи через присутність РФ
11:19
фотоПолював на HIMARS і коригував вогонь РФ по Нікополю: СБУ затримала зрадника
11:13
Грузія, Азербайджан, Угорщина та Румунія підпишуть угоду про постачання електроенергії в ЄС
10:51
фото"Ми знайдемо усіх": поліція впіймала російського шпигуна у Харкові
10:35
Республіканці проти кроку, що дозволить передавати Україні конфісковані російські активи - WP
Усі новини...