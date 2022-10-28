Канада випускає державні облігації на підтримку України - прем'єр

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про початок випуску канадських державних "Облігацій суверенітету України", які спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні у війні з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Трюдо зробив на Конгресі українців Канади у місті Вінніпеґ у п’ятницю.

Строк облігацій становитиме п’ять років, а надходження від них уряд Канади буде спрямовувати на допомогу Україні через спеціальний рахунок, що адмініструється Міжнародним валютним фондом. Кошти звідти йдуть на такі потреби, як виплата пенсій та закупівля палива напередодні зими.

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Крім того, Канада окремо виділяє 55 мільйонів доларів у межах раніше оголошеного фінансування міжнародних гуманітарних організацій для підтримки ініціатив з підготовки України до зими – надання притулку та розподілу предметів першої необхідності, як-то ковдри, одяг, опалювальні прилади та паливо.

"Канада залишається непохитною у своїй відданості підтримці народу України у його боротьбі проти незаконного та варварського вторгнення Путіна, і ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб забезпечити Україну ресурсами, необхідними для перемоги. Тепер, шляхом облігацій, призначених для України, канадці можуть зробити свій внесок у ці критичні зусилля через нову інвестицію, підтриману на федеральному рівні", – прокоментувала міністерска фінансів Канади Христя Фриланд.

За офіційними даними, у 2022 році Канада виділила два мільярди доларів фінансової допомоги Україні. Ще майже 1,5 мільярда доларів були виділені на військову допомогу, а 320 мільйонів доларів – на гуманітарну допомогу та імміграційні заходи.

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Як повідомлялося, Канада також запроваджує санкції проти 35 фізичних і шести юридичних осіб Росії з метою посилення тиску на режим Владіміра Путіна, який розв’язав війну проти України.