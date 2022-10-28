Канада выпускает государственные облигации в поддержку Украины - премьер

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о начале выпуска канадских государственных "Облигаций суверенитета Украины", которые направлены на поддержку финансирования помощи Украине в войне с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Трюдо сделал на Конгрессе украинцев Канады в городе Виннипег в пятницу.

Срок облигаций составит пять лет, а поступления от них правительство Канады будет направлять на помощь Украине через специальный счет, который администрируется Международным валютным фондом. Средства оттуда идут на такие нужды, как выплата пенсий и закупка топлива в преддверии зимы.

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Кроме того, Канада отдельно выделяет 55 миллионов долларов в рамках ранее объявленного финансирования международных гуманитарных организаций для поддержки инициатив по подготовке Украины к зиме - предоставление убежища и распределения предметов первой необходимости, таких как одеяла, одежда, отопительные приборы и топливо.

"Канада остается непоколебимой в своей преданности поддержке народа Украины в его борьбе против незаконного и варварского вторжения Путина, и мы будем продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить Украину ресурсами, необходимыми для победы. Теперь, путем облигаций, предназначенных для Украины, канадцы могут сделать свой вклад в эти критические усилия через новую инвестицию, поддержанную на федеральном уровне", - прокомментировала министр финансов Канады Христя Фриланд.

По официальным данным, в 2022 году Канада выделила два миллиарда долларов финансовой помощи Украине. Еще почти 1,5 миллиарда долларов были выделены на военную помощь, а 320 миллионов долларов - на гуманитарную помощь и иммиграционные мероприятия.

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Как сообщалось, Канада также вводит санкции против 35 физических и шести юридических лиц России с целью усиления давления на режим Владимира Путина, который развязал войну против Украины.