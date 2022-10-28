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Вторгнення в Україну анулювало пакт НАТО-Росія – радник президента Польщі

"Європейська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 19:39

Голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох заявив, що своєю агресією проти України Росія анулювала Основоположний акт НАТО-Росія 1997 року, й Варшава зацікавлена в участі в програмі НАТО з розміщення ядерної зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Кумоха цитує PAP.

Він прокоментував заяву Державного департаменту США про те, що у Вашингтоні не планують розміщувати ядерну зброю на території жодної країни, яка приєдналася до НАТО після 1997 року.

"Шкода, що в цій заяві фігурує 1997 рік. У 1997 році був підписаний пакт між НАТО і Росією, на основі якого існує переконання, що ніяких додаткових постійних сил НАТО не повинно бути розгорнуто в східній Європі", - зазначив Кумох.

"Ми вважаємо, і президент (Польщі Анджей Дуда) говорив про це на саміті НАТО, що цей акт є мертвим, Росія просто анулювала його своєю агресією проти України. Ми надзвичайно зацікавлені у розміщенні сил НАТО на території Польщі й ми зацікавлені в участі у програмі Nuclear Sharing", – заявив радник польського президента.

Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка є частиною політики ядерного стримування Альянсу й дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам, які не мають власної ядерної зброї. З 2009 року в межах програми ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Німеччині та Туреччині.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда оголосив, що країна веде переговори зі США щодо участі в програмі спільного використання ядерного озброєння Nuclear Sharing для протидії зростаючим загрозам з боку Росії.

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Основоположний акт НАТО-Росія, ухвалений у 1997 році, заклав фундамент співпраці Альянсу з Москвою. Відповідно до нього, у 2010 році Стратегічна концепція НАТО проголосила РФ партнером.

Акт продовжував діяти і після анексії Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення 24 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг визнав, що документ "більше не працює".

Теми: РосіяНАТОПольща
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