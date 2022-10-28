Вторжение в Украину аннулировало пакт НАТО-Россия - советник президента Польши

Глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох заявил, что своей агрессией против Украины Россия аннулировала Основополагающий акт НАТО-Россия 1997 года, и Варшава заинтересована в участии в программе НАТО по размещению ядерного оружия.

Как сообщает "Европейская правда", слова Кумоха цитирует PAP.

Он прокомментировал заявление Государственного департамента США о том, что в Вашингтоне не планируют размещать ядерное оружие на территории ни одной страны, которая присоединилась к НАТО после 1997 года.

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"Жаль, что в этом заявлении фигурирует 1997 год. В 1997 году был подписан пакт между НАТО и Россией, на основе которого существует убеждение, что никаких дополнительных постоянных сил НАТО не должно быть развернуто в восточной Европе", - отметил Кумох.

"Мы считаем, и президент (Польши Анджей Дуда) говорил об этом на саммите НАТО, что этот акт является мертвым, Россия просто аннулировала его своей агрессией против Украины. Мы чрезвычайно заинтересованы в размещении сил НАТО на территории Польши и мы заинтересованы в участии в программе Nuclear Sharing", - заявил советник польского президента.

Nuclear Sharing - это программа НАТО, которая является частью политики ядерного сдерживания Альянса и позволяет предоставлять ядерные боеголовки странам-членам, которые не имеют собственного ядерного оружия. С 2009 года в рамках программы ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Германии и Турции.

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Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда объявил, что страна ведет переговоры с США относительно участия в программе совместного использования ядерного вооружения Nuclear Sharing для противодействия растущим угрозам со стороны России.

Основополагающий акт НАТО-Россия, принятый в 1997 году, заложил фундамент сотрудничества Альянса с Москвой. В соответствии с ним, в 2010 году Стратегическая концепция НАТО провозгласила РФ партнером.

Акт продолжал действовать и после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году. После полномасштабного вторжения 24 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что документ "больше не работает".