Захисники уразили 26 районів зосередження окупантів і 4 склади з боєприпасами - Генштаб

Протягом поточної доби українські захисники завдали 26 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки ворога, також уражено 4 склади боєприпасів окупантів.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки та 4 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 4 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів".

Деталі: За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Так, артилерійські підрозділи Сил оборони в населеному пункті Нововодяне знищили склад боєприпасів, до 5 вантажівок з боєкомплектом та 3 гармати Д-30.

В районах населених пунктів Токмак, Молочанськ та Кінські Роздори поранено до 110 військовослужбовців противника. Кількість загиблих окупантами ретельно приховується.

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Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони 30 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.

На Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках ворог здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Для ведення повітряної розвідки здійснив до 30 вильотів БпЛА різних типів.

Триває так звана "евакуація" з тимчасово зайнятої території Херсонської області. В Качкарівці окупанти дали мешканцям населеного пункту дві доби на виселення з власних помешкань та евакуацію.

На шляхах "евакуації" до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де організовано ретельний догляд та перевірку цивільного населення.

Разом з тим, до населених пунктів Червоний Маяк, Новорайськ та Зміївка прибула чергова партія мобілізованих російських військовослужбовців.

Окупантами посилено фільтраційні заходи в населеному пункті Велика Білозерка Запорізької області.