Защитники поразили 26 районов сосредоточения оккупантов и 4 склада с боеприпасами - Генштаб

В течение текущих суток украинские защитники нанесли 26 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружению и военной технике врага, также поражено 4 склада боеприпасов оккупантов.

Источник: Генштаб

Дословно: "Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники и 4 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов".

Детали: По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника на временно захваченных территориях Запорожской области.

Так, артиллерийские подразделения Сил обороны в населенном пункте Нововодяное уничтожили склад боеприпасов, до 5 грузовиков с боекомплектом и 3 пушки Д-30.

В районах населенных пунктов Токмак, Молочанск и Конские Раздоры ранены до 110 военнослужащих противника. Количество погибших оккупантами тщательно скрывается.

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В течение текущих суток противник нанес 3 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы 30 населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.

На Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях враг осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах более 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов. Для ведения воздушной разведки совершил до 30 вылетов БПЛА различных типов.

Продолжается так называемая "эвакуация" с временно занятой территории Херсонской области. В Качкаровке оккупанты дали жителям населенного пункта двое суток на выселение из собственных домов и эвакуацию.

На путях "эвакуации" во временно оккупированный Крым установлены дополнительные блокпосты, где организован тщательный уход и проверку гражданского населения.

Вместе с тем, в населенные пункты Красный Маяк, Новорайск и Змиевка прибыла очередная партия мобилизованных российских военнослужащих.

Оккупантами усилены фильтрационные мероприятия в населенном пункте Большая Белозерка Запорожской области.