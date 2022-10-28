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В Угорщині закликають держави ЄС до дипломатії задля миру в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 20:20

Міністерка юстиції Угорщини Юдіт Варґа, яка також відповідає за відносини з ЄС, вважає, що країни Європейського Союзу повинні запропонувати дипломатичні ініціативи для "припинення війни в Україні".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, таке Варґа сказала в інтерв'ю німецьким газетам Stuttgarter Zeitung та Stuttgarter Nachrichten.

"Держави Європейського Союзу не повинні бути військово втягнуті у цю війну. Замість цього ми повинні зробити все можливе, щоб зібрати ворогуючі сторони за столом переговорів і сприяти мирним переговорам", – вважає вона.

За словами Варґи, Угорщина та Австрія наразі є єдиними країнами ЄС, які "голосно і чітко закликають до припинення вогню та мирних переговорів".

Окремо представниця угорського уряду прокоментувала питання санкцій, які Європейський Союз запроваджує проти Росії: стверджує, що вони завдають великої шкоди Європі, бо призвели до високих цін на енергоносії.

Оскільки Угорщина надзвичайно залежна від поставок російського газу та нафти, "червона лінія для Угорщини в питанні енергетичних санкцій вже досягнута", зазначила Варґа.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав до переговорів між США і Росією щодо припинення вогню в Україні. "Той, хто думає, що ця війна завершиться шляхом російсько-українських переговорів, не живе на цьому світі. Реальність влади інша", – сказав Орбан під час візиту до Берліна трохи більше двох тижнів тому.

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Орбан заявив, що Україна може вести лише оборонну боротьбу проти російських загарбників, оскільки її підтримують у військовому плані США.

Теми: УгорщинаЄСвійнапереговори
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