В Венгрии призывают государства ЕС к дипломатии ради мира в Украине

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга, которая также отвечает за отношения с ЕС, считает, что страны Европейского Союза должны предложить дипломатические инициативы для "прекращения войны в Украине".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA, такое Варга сказала в интервью немецким газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten.

"Государства Европейского Союза не должны быть военно втянуты в эту войну. Вместо этого мы должны сделать все возможное, чтобы собрать враждующие стороны за столом переговоров и способствовать мирным переговорам", - считает она.

По словам Варги, Венгрия и Австрия сейчас являются единственными странами ЕС, которые "громко и четко призывают к прекращению огня и мирным переговорам".

Отдельно представитель венгерского правительства прокомментировала вопрос санкций, которые Европейский Союз вводит против России: утверждает, что они наносят большой вред Европе, потому что привели к высоким ценам на энергоносители.

Поскольку Венгрия чрезвычайно зависима от поставок российского газа и нефти, "красная линия для Венгрии в вопросе энергетических санкций уже достигнута", отметила Варга.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к переговорам между США и Россией о прекращении огня в Украине. "Тот, кто думает, что эта война завершится путем российско-украинских переговоров, не живет на этом свете. Реальность власти другая", - сказал Орбан во время визита в Берлин чуть более двух недель назад.

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Орбан заявил, что Украина может вести только оборонительную борьбу против российских захватчиков, поскольку ее поддерживают в военном плане США.