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Новий посол у Німеччині обіцяє інший стиль роботи, ніж у Мельника

"Європейська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 20:59
Олексій Макеєв, фото з Facebook

Новопризначений посол у Німеччині Олексій Макеєв розповів, що у нього інший стиль роботи, ніж у його попередника Андрія Мельника.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Liga.net, пише "Європейська правда".

Макеєв зауважив, що за ці роки Мельник зробив "дуже класну роботу в Німеччині".

"В Андрія вибудувалися прекрасні відносини з німецькими медіа, його дуже поважають громадяни Німеччини, зокрема німецькі політики. Так, методи Андрія, які активно обговорюються в пресі, розділяють людей на прихильників та противників. Але в тих умовах, що склалися, він дуже ретельно працював над тим, аби Німеччина розуміла важливість підтримки України в часи повномасштабної війни", - сказав Макеєв.

Разом з тим він додав, що у нього "стиль інший". "Не може бути близнюків в дипломатії. Мій стиль буде стилем Макеєва", - сказав посол.

Він додав, що від президента та міністра закордонних справ отримав чіткі вказівки щодо інтересів, які має Україна у відносинах з Німеччиною. 

"Особливих вимог щодо стилю не висувають. Я маю довіру з боку керівництва держави. Будь-якого посла будуть оцінювати за результативністю, а не за стилем", - підкреслив Макеєв.

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Макеєв офіційно почав роботу на посаді посла 24 жовтня. 

Дипломат прибув до Німеччини 17 жовтня і одразу попросив більше зброї для України.

Теми: Німеччинадипломатичні відносини
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