Новый посол в Германии обещает иной стиль работы, чем у Мельника

Новоназначенный посол в Германии Алексей Макеев рассказал, что у него другой стиль работы, чем у его предшественника Андрея Мельника.

Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net, пишет "Европейская правда".

Макеев отметил, что за эти годы Мельник проделал "очень классную работу в Германии".

"У Андрея выстроились прекрасные отношения с немецкими медиа, его очень уважают граждане Германии, в частности немецкие политики. Да, методы Андрея, активно обсуждаемые в прессе, разделяют людей на сторонников и противников. Но в сложившихся условиях он очень тщательно работал над тем, чтобы Германия понимала важность поддержки Украины во время полномасштабной войны", - сказал Макеев.

Вместе с тем он добавил, что у него "стиль другой". "Не может быть близнецов в дипломатии. Мой стиль будет стилем Макеева", – сказал посол.

Он добавил, что от президента и министра иностранных дел получил четкие указания по интересам, которые имеет Украина в отношениях с Германией.

"Особых требований по стилю не выдвигают. У меня есть доверие со стороны руководства государства. Любого посла будут оценивать по результативности, а не по стилю", - подчеркнул Макеев.

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Макеев официально начал работу в должности посла 24 октября.

Дипломат прибыл в Германию 17 октября и сразу попросил больше оружия для Украины.