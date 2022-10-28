У ядерному стримуванні Заходом Росії відбулася важлива зміна підходу – Кулеба

Захід перейшов від абстрактних попереджень до опису конкретних наслідків у комунікації з Росією, яка погрожує застосувати ядерну зброю, і ця зміна підходу стала важливою в контексті ядерного стримування.

Про це в інтерв’ю ТСН заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що ще до початку повномасштабного вторгнення Україна вказувала партнерам на те, що їхні попередження Росії є надто абстрактними: "Росіяни сприймали це як запрошення, бо президент Путін розуміє тільки мову сили".

"І коли Росія вкинула дезінформацію про "брудну бомбу", відбулося дуже багато розмов у президента й мене з міжнародними партнерами. І дуже важливо, що партнери казали: ми довели до Російської Федерації, що буде, якщо вони вдадуться до застосування ядерної зброї. І ми зробили це мовою, яку розуміє президент Путін", – зазначає міністр.

За його словами, це означає "зміну підходів – від абстрактних погроз (щось там ми тобі зробимо, якщо ти на це підеш) до конкретизації наслідків, до яких Росія не може підготуватися, щоб запобігти їхньому впливу".

"Це свідчить про те, що Захід дуже серйозно сприймає цю загрозу. Водночас Росія продовжує нагнітати, вони розпочали ядерні навчання "Гром", але зараз ситуація принципово інша. У нас нема підстав говорити, що Росія просто зараз готується завдати ядерного удару. Та вони, безумовно, нагнітають цю тему, розкручують певну логіку подій", – підсумував міністр.

Побоювання щодо можливого застосування російської ядерної зброї в Україні зросли після того, як Москва почала публічно говорити про нібито підготовку Києвом провокації з використанням "брудної бомби". І Україна, й Захід ці звинувачення рішуче відкинули.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, на тлі активнішої риторики Росії про нібито підготовку Україною провокації з "брудною бомбою" Сполучені Штати не бачать нових ознак підготовки російської сторони до ядерного удару.

Раніше президент США Джо Байден казав, що в разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні на Росію чекають наслідки – щоправда, він відмовився уточнювати, які саме.