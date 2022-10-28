В ядерном сдерживании Западом России произошло важное изменение подхода – Кулеба

Запад перешел от абстрактных предупреждений к описанию конкретных последствий в коммуникации с Россией, которая угрожает применить ядерное оружие, и это изменение подхода стало важным в контексте ядерного сдерживания.

Об этом в интервью ТСН заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что еще до начала полномасштабного вторжения Украина указывала партнерам на то, что их предупреждения России являются слишком абстрактными: "Россияне воспринимали это как приглашение, потому что президент Путин понимает только язык силы".

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"И когда Россия вбросила дезинформацию о "грязной бомбе", произошло очень много разговоров у президента и меня с международными партнерами. И очень важно, что партнеры говорили: мы довели до Российской Федерации, что будет, если они прибегнут к применению ядерного оружия. И мы сделали это на языке, который понимает президент Путин", - отмечает министр.

По его словам, это означает "изменение подходов - от абстрактных угроз (что-то там мы тебе сделаем, если ты на это пойдешь) к конкретизации последствий, к которым Россия не может подготовиться, чтобы предотвратить их влияние".

"Это свидетельствует о том, что Запад очень серьезно воспринимает эту угрозу. В то же время Россия продолжает нагнетать, они начали ядерные учения "Гром", но сейчас ситуация принципиально другая. У нас нет оснований говорить, что Россия просто сейчас готовится нанести ядерный удар. Но они, безусловно, нагнетают эту тему, раскручивают определенную логику событий", - подытожил министр.

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Опасения относительно возможного применения российского ядерного оружия в Украине выросли после того, как Москва начала публично говорить о якобы подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы". И Украина, и Запад эти обвинения решительно отвергли.

Как сообщалось, на фоне более активной риторики России о якобы подготовке Украиной провокации с "грязной бомбой" Соединенные Штаты не видят новых признаков подготовки российской стороны к ядерному удару.

Ранее президент США Джо Байден говорил, что в случае применения ядерного или химического оружия в Украине Россию ждут последствия - правда, он отказался уточнять, какие именно.