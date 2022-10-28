Кулеба впевнений, що Ізраїль змінить думку й допоможе Україні зброєю

На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, військова підтримка України є для Ізраїлю "найбільш природним вибором", коли йдеться про ставлення до повномасштабної російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба заявив в інтерв’ю ТСН.

За його словами, дискусія з Ізраїлем про постачання Україні зброї "непроста, жорстка, та зрештою ми їх переконаємо", оскільки "логіка процесу просто не залишить Ізраїлю іншої опції".

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Глава української дипломатії зауважив, що політична підтримка Ізраїлю та окремі аспекти військово-технічної співпраці – зокрема обмін розвідувальними даними – відповідають інтересам України, тоді як у питанні передачі технологій протиповітряної оборони позиція країни "абсолютно нейтральна і незрозуміла".

"Якщо ви почитаєте висловлювання ізраїльських політиків, то побачите, що вони самі дуже непереконливо аргументують, чому вони це не роблять, вигадують якісь складні конструкції, самим дуже важко себе виправдовувати. Але кожна розмова наша з ними на різних рівнях… – і поступово, крок за кроком Ізраїль рухається в правильному напрямку", – вважає Кулеба.

"Немає більш природного вибору для Ізраїлю, ніж стати повністю й беззастережно на бік України в цьому конфлікті. Занадто багато стоїть на кону, зокрема й репутація самого Ізраїлю", – додав він.

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Як відомо, на тлі активного використання Росією іранських дронів Україна заявила, що направить ноту Ізраїлю про невідкладне надання систем ППО. За даними ЗМІ, в ноті Україна попрохала про допомогу такими системами, як Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor. Також Ізраїль просять про підтримку в підготовці українських військових.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не постачатиме зброю Україні для протистояння російському вторгненню, але міг би надати систему раннього попередження про наближення ракетних ударів чи ударів дронів.