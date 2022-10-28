Кулеба уверен, что Израиль изменит мнение и поможет Украине оружием

По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, военная поддержка Украины является для Израиля "наиболее естественным выбором", когда речь идет об отношении к полномасштабной российско-украинской войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба заявил в интервью ТСН.

По его словам, дискуссия с Израилем о поставках Украине оружия "непростая, жесткая, но в конце концов мы их убедим", поскольку "логика процесса просто не оставит Израилю другой опции".

Глава украинской дипломатии отметил, что политическая поддержка Израиля и отдельные аспекты военно-технического сотрудничества - в частности обмен разведывательными данными - отвечают интересам Украины, тогда как в вопросе передачи технологий противовоздушной обороны позиция страны "абсолютно нейтральная и непонятная".

"Если вы почитаете высказывания израильских политиков, то увидите, что они сами очень неубедительно аргументируют, почему они это не делают, придумывают какие-то сложные конструкции, самим очень трудно себя оправдывать. Но каждый разговор наш с ними на разных уровнях... - и постепенно, шаг за шагом Израиль движется в правильном направлении", - считает Кулеба.

"Нет более естественного выбора для Израиля, чем стать полностью и безоговорочно на сторону Украины в этом конфликте. Слишком много стоит на кону, в том числе и репутация самого Израиля", - добавил он.

Как известно, на фоне активного использования Россией иранских дронов Украина заявила, что направит ноту Израилю о безотлагательном предоставлении систем ПВО. По данным СМИ, в ноте Украина попросила о помощи такими системами, как Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor. Также Израиль просят о поддержке в подготовке украинских военных.

ВИДЕО ДНЯ

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль не будет поставлять оружие Украине для противостояния российскому вторжению, но мог бы предоставить систему раннего предупреждения о приближении ракетных ударов или ударов дронов.