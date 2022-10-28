Росіянам стане важче працевлаштуватися в Польщі

Влада Польщі вирішила скасувати полегшений доступ росіян до польського ринку праці у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, а також зростанням ризику міграції з РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністерка сім'ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг заявила в інтерв'ю PAP.

"Підприємці, якщо вони хочуть працевлаштовувати громадян Росії на підставі дозволу на працевлаштування, вже не звільняються, як раніше, від проходження тесту ринку праці", – пояснила вона.

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Йдеться про документ, який видають органи центру зайнятості, без якого роботодавець не може взяти на роботу іноземця.

Раніше для найму громадянина РФ на роботу в Польщі можна було прискореною процедурою декларування, яка дозволяє легалізувати працевлаштування в Польщі протягом семи днів. Тепер нею можуть скористатися лише громадяни Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України.

Для запровадження змін Польщі ще потрібно внести зміни до двох нормативно-правових актів про сезонну роботу й регулювання видачі дозволів на застосування праці іноземців.

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Раніше в польській владі назвали допуск російських дезертирів і ухилянтів до Польщі "великим ризиком", який суперечив би ухваленому кілька днів тому рішенню про те, що на даний момент російським громадянам можуть видаватись тільки гуманітарні візи.