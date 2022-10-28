Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россиянам станет труднее трудоустроиться в Польше

"Европейская правда"Пятница, 28 октября 2022, 22:53

Власти Польши решили отменить облегченный доступ россиян к польскому рынку труда в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, а также ростом риска миграции из РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг заявила в интервью PAP.

"Предприниматели, если они хотят трудоустраивать граждан России на основании разрешения на трудоустройство, уже не освобождаются, как раньше, от прохождения теста рынка труда", - пояснила она.

Речь идет о документе, который выдают органы центра занятости, без которого работодатель не может взять на работу иностранца.

Ранее для найма гражданина РФ на работу в Польше можно было ускоренной процедурой декларирования, которая позволяет легализовать трудоустройство в Польше в течение семи дней. Теперь ею могут воспользоваться только граждане Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

Для введения изменений Польше еще нужно внести изменения в два нормативно-правовых акта о сезонной работе и регулировании выдачи разрешений на применение труда иностранцев.

Ранее в польских властях назвали допуск российских дезертиров и уклонистов в Польшу "большим риском", который противоречил бы принятому несколько дней назад решению о том, что на данный момент российским гражданам могут выдаваться только гуманитарные визы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПольшаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоУкраина провела с Россией еще один обмен пленными – освободили 52 человека

Силы юга о взрывах в Севастополе: Если по "боевым комарам" бьют С-300, то бывают последствия

Взрывы в Севастополе: россияне говорят об атаке беспилотников и поврежденном корабле

фотоОккупанты вывели всю технику с аэродрома Чернобаевки - Стратком

фотоОхотился за HIMARS и корректировал огонь РФ по Никополю: СБУ задержала предателя

Зеленский появился и в Viber

Все новости...
Польша
Польша выбрала компанию из США для построения своей первой АЭС
Вторжение в Украину аннулировало пакт НАТО-Россия - советник президента Польши
В Польше наказали депутата, который назвал "дебилами" тех, кто поддерживает санкции против РФ
Последние новости
15:41
фото, видеоУкраина провела с Россией еще один обмен пленными – освободили 52 человека
15:23
Задержанный в Норвегии "бразильский ученый" оказался офицером ГРУ
15:21
Книга года ВВС-2022: объявили длинные списки литературной премии
15:10
Пашинян готов продлить мандат "миротворцев" РФ в Карабахе на 15-20 лет
15:06
видео"Мы из лужи пьем": оккупант жалуется матери на отсутствие воды - перехват
14:46
В Укрэнерго объяснили, почему в субботу утром не было веерных отключений
14:32
Силы юга о взрывах в Севастополе: Если по "боевым комарам" бьют С-300, то бывают последствия
14:18
Польша выбрала компанию из США для строительства своей первой АЭС
14:13
фотоЛитва отремонтирует по меньшей мере 12 Panzerhaubitze для Украины
14:07
Взрывы в Севастополе: россияне говорят об атаке беспилотников и поврежденном корабле
Все новости...