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Россиянам станет труднее трудоустроиться в Польше

"Европейская правда"Пятница, 28 октября 2022, 22:53

Власти Польши решили отменить облегченный доступ россиян к польскому рынку труда в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, а также ростом риска миграции из РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг заявила в интервью PAP.

"Предприниматели, если они хотят трудоустраивать граждан России на основании разрешения на трудоустройство, уже не освобождаются, как раньше, от прохождения теста рынка труда", - пояснила она.

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Речь идет о документе, который выдают органы центра занятости, без которого работодатель не может взять на работу иностранца.

Ранее для найма гражданина РФ на работу в Польше можно было ускоренной процедурой декларирования, которая позволяет легализовать трудоустройство в Польше в течение семи дней. Теперь ею могут воспользоваться только граждане Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

Для введения изменений Польше еще нужно внести изменения в два нормативно-правовых акта о сезонной работе и регулировании выдачи разрешений на применение труда иностранцев.

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Ранее в польских властях назвали допуск российских дезертиров и уклонистов в Польшу "большим риском", который противоречил бы принятому несколько дней назад решению о том, что на данный момент российским гражданам могут выдаваться только гуманитарные визы.

Темы: ПольшаРосcия
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