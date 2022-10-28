Уряд спростив оформлення паспортних документів під час воєнного стану

Кабінет міністрів прийняв постанову, що спрощує порядок оформлення паспортних документів під час воєнного стану.

Джерело: МВС України

Деталі: У п’ятницю уряд прийняв постанову "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України", проєкт якої розроблено Державною міграційною службою.

Реклама:

Прийнятими змінами врегульовуються питання, які значно спрощують порядок оформлення паспортних документів під час воєнного стану, підкреслили в МВС.

Зокрема передбачено можливість:

оформлення закордонними дипломатичними установами паспорта громадянина України для виїзду за кордону дитині на підставі звернення лише одного з батьків;

формування е-паспорта громадянина України, е-паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, які не змогли отримати виготовлений документ через тимчасову окупацію території України або активні бойові дії;

завершення процедури оформлення документів територіальним підрозділом ДМС, який не здійснював прийом заяв;

пересилання виготовлених документів для їх видачі від одного територіального підрозділу ДМС до іншого в межах України, а також за кордон;

отримання виготовленого закордонного паспорта дитини іншою особою, яку визначатимуть батьки або інші законні представники.

Також розширено коло свідків, які беруть участь у процедурі встановлення особи під час отримання паспорта після досягнення 18 років, й надано можливість здійснювати її у режимі відеоконференцзв’язку (у разі неможливості членам сім’ї бути присутніми особисто).

ВІДЕО ДНЯ

Постанова набирає чинності через 15 днів з дня її опублікування.