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Уряд спростив оформлення паспортних документів під час воєнного стану

Катерина ТищенкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 23:31
Уряд спростив оформлення паспортних документів під час воєнного стану
фото shutterstock

Кабінет міністрів прийняв постанову, що спрощує порядок оформлення паспортних документів під час воєнного стану.

Джерело: МВС України

Деталі: У п’ятницю уряд прийняв постанову "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України", проєкт якої розроблено Державною міграційною службою.

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Прийнятими змінами врегульовуються питання, які значно спрощують порядок оформлення паспортних документів під час воєнного стану, підкреслили в МВС.

Зокрема передбачено можливість:

  • оформлення закордонними дипломатичними установами паспорта громадянина України для виїзду за кордону дитині на підставі звернення лише одного з батьків;
  • формування е-паспорта громадянина України, е-паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, які не змогли отримати виготовлений документ через тимчасову окупацію території України або активні бойові дії;
  • завершення процедури оформлення документів територіальним підрозділом ДМС, який не здійснював прийом заяв;
  • пересилання виготовлених документів для їх видачі від одного територіального підрозділу ДМС до іншого в межах України, а також за кордон;
  • отримання виготовленого закордонного паспорта дитини іншою особою, яку визначатимуть батьки або інші законні представники.

Також розширено коло свідків, які беруть участь у процедурі встановлення особи під час отримання паспорта після досягнення 18 років, й надано можливість здійснювати її у режимі відеоконференцзв’язку (у разі неможливості членам сім’ї бути присутніми особисто).

ВІДЕО ДНЯ

Постанова набирає чинності через 15 днів з дня її опублікування.

Теми: Кабінет міністрівпаспортвійна
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