Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правительство упростило оформление паспортных документов во время военного положения

Катерина ТищенкоПятница, 28 октября 2022, 23:31
фото shutterstock

Кабинет министров принял постановление, упрощающее порядок оформления паспортных документов во время военного положения.

Источник: МВД Украины

Детали: В пятницу правительство приняло постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины", проект которого разработан Государственной миграционной службой.

Принятыми изменениями регулируются вопросы, которые значительно упрощают порядок оформления паспортных документов во время военного положения, подчеркнули в МВД.

В частности, предусмотрена возможность:

  • оформления заграничными дипломатическими учреждениями паспорта гражданина Украины для выезда за границу ребенку на основании обращения только одного из родителей;
  • формирования е-паспорта гражданина Украины, е-паспорта гражданина Украины для выезда за границу лицам, которые не смогли получить изготовленный документ из-за временной оккупации территории Украины или активных боевых действий;
  • завершение процедуры оформления документов территориальным подразделением ГМС, который не осуществлял прием заявлений;
  • пересылка изготовленных документов для их выдачи от одного территориального подразделения ГМС к другому в пределах Украины, а также за границу;
  • получение изготовленного загранпаспорта ребенка другим лицом, которое будут определять родители или другие законные представители.

Также расширен круг свидетелей, участвующих в процедуре установления личности при получении паспорта по достижении 18 лет, и предоставлена возможность осуществлять ее в режиме видеоконференцсвязи (в случае невозможности членам семьи присутствовать лично).

Постановление вступает в силу через 15 дней со дня его опубликования.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Кабинет министровпаспорт война
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоУкраина провела с Россией еще один обмен пленными – освободили 52 человека

Силы юга о взрывах в Севастополе: Если по "боевым комарам" бьют С-300, то бывают последствия

Взрывы в Севастополе: россияне говорят об атаке беспилотников и поврежденном корабле

фотоОккупанты вывели всю технику с аэродрома Чернобаевки - Стратком

фотоОхотился за HIMARS и корректировал огонь РФ по Никополю: СБУ задержала предателя

Зеленский появился и в Viber

Все новости...
Кабинет министров
ФСБ работает над свержением правительства Молдовы руками пророссийской партии "Шор" - WP
В правительстве хотят запретить общественную организацию Медведчука
Кабмин одобрил соглашение о безвизе Украины с Гватемалой
Последние новости
16:24
В МИД раскритиковали конгрессмена США, который сравнил украинцев с "пушечным мясом"
16:21
РФ обвинила ВМС Британии в подрыве "Северных потоков" и причастности к удару по Севастополю
16:11
Воздушные силы отобрали летчиков, которые готовы учиться на иностранных истребителях
16:00
Укрзализныця запустит в Кишинев "Поезд к победе"
15:41
фото, видеоУкраина провела с Россией еще один обмен пленными – освободили 52 человека
15:23
Задержанный в Норвегии "бразильский ученый" оказался офицером ГРУ
15:21
Книга года ВВС-2022: объявили длинные списки литературной премии
15:10
Пашинян готов продлить мандат "миротворцев" РФ в Карабахе на 15-20 лет
15:06
видео"Мы из лужи пьем": оккупант жалуется матери на отсутствие воды - перехват
14:46
В Укрэнерго объяснили, почему в субботу утром не было веерных отключений
Все новости...