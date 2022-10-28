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Правительство упростило оформление паспортных документов во время военного положения

Катерина ТищенкоПятница, 28 октября 2022, 23:31
Правительство упростило оформление паспортных документов во время военного положения
фото shutterstock

Кабинет министров принял постановление, упрощающее порядок оформления паспортных документов во время военного положения.

Источник: МВД Украины

Детали: В пятницу правительство приняло постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины", проект которого разработан Государственной миграционной службой.

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Принятыми изменениями регулируются вопросы, которые значительно упрощают порядок оформления паспортных документов во время военного положения, подчеркнули в МВД.

В частности, предусмотрена возможность:

  • оформления заграничными дипломатическими учреждениями паспорта гражданина Украины для выезда за границу ребенку на основании обращения только одного из родителей;
  • формирования е-паспорта гражданина Украины, е-паспорта гражданина Украины для выезда за границу лицам, которые не смогли получить изготовленный документ из-за временной оккупации территории Украины или активных боевых действий;
  • завершение процедуры оформления документов территориальным подразделением ГМС, который не осуществлял прием заявлений;
  • пересылка изготовленных документов для их выдачи от одного территориального подразделения ГМС к другому в пределах Украины, а также за границу;
  • получение изготовленного загранпаспорта ребенка другим лицом, которое будут определять родители или другие законные представители.

Также расширен круг свидетелей, участвующих в процедуре установления личности при получении паспорта по достижении 18 лет, и предоставлена возможность осуществлять ее в режиме видеоконференцсвязи (в случае невозможности членам семьи присутствовать лично).

ВИДЕО ДНЯ

Постановление вступает в силу через 15 дней со дня его опубликования.

Темы: Кабинет министровпаспорт война
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