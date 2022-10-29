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Росіяни не мають успіху, оборонна операція виконується згідно з планом – Залужний

Катерина ТищенкоСубота, 29 жовтня 2022, 00:04
Росіяни не мають успіху, оборонна операція виконується згідно з планом – Залужний
ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK-СТОРІНКИ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляє, що росіяни не мають успіху на полі бою, незважаючи на абсолютну вогневу перевагу і збільшення кількості військ.

Джерело: Залужний у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, повідомляється на сторінці головнокомандувача ЗСУ в Telegram

Дослівно: "Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має.

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Завдяки мужності та професійності українських солдат і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану".

Деталі: Залужний також поінформував Міллі, що Сили оборони України зосереджують зусилля на таких ключових завданнях:

  • звільнити окуповані території,
  • не допустити захоплення ворогом нових ділянок,
  • забезпечити прикриття обʼєктів критичної інфраструктури нашої держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони,
  • продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій.

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Теми: ЗалужнийвійнаСША
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