Росіяни не мають успіху, оборонна операція виконується згідно з планом – Залужний

ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK-СТОРІНКИ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляє, що росіяни не мають успіху на полі бою, незважаючи на абсолютну вогневу перевагу і збільшення кількості військ.

Джерело: Залужний у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, повідомляється на сторінці головнокомандувача ЗСУ в Telegram

Дослівно: "Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має.

Завдяки мужності та професійності українських солдат і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану".

Деталі: Залужний також поінформував Міллі, що Сили оборони України зосереджують зусилля на таких ключових завданнях: