Росіяни не мають успіху, оборонна операція виконується згідно з планом – Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляє, що росіяни не мають успіху на полі бою, незважаючи на абсолютну вогневу перевагу і збільшення кількості військ.
Джерело: Залужний у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, повідомляється на сторінці головнокомандувача ЗСУ в Telegram
Дослівно: "Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має.
Завдяки мужності та професійності українських солдат і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану".
Деталі: Залужний також поінформував Міллі, що Сили оборони України зосереджують зусилля на таких ключових завданнях:
- звільнити окуповані території,
- не допустити захоплення ворогом нових ділянок,
- забезпечити прикриття обʼєктів критичної інфраструктури нашої держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони,
- продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій.