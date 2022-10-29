Росіяни не мають успіху, оборонна операція виконується згідно з планом – Залужний

ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK-СТОРІНКИ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляє, що росіяни не мають успіху на полі бою, незважаючи на абсолютну вогневу перевагу і збільшення кількості військ.

Джерело: Залужний у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, повідомляється на сторінці головнокомандувача ЗСУ в Telegram

Дослівно: "Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має.

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Завдяки мужності та професійності українських солдат і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану".

Деталі: Залужний також поінформував Міллі, що Сили оборони України зосереджують зусилля на таких ключових завданнях:

звільнити окуповані території,

не допустити захоплення ворогом нових ділянок,

забезпечити прикриття обʼєктів критичної інфраструктури нашої держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони,

продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій.