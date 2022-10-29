Россияне не имеют успеха, оборонительная операция выполняется согласно плану – Залужный

ВАЛЕРИЙ ЗАЛУЖНЫЙ, ФОТО С ЕГО FACEBOOK-СТРАНИЦЫ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявляет, что россияне не имеют успеха на поле боя, несмотря на абсолютное огневое преимущество и увеличение количества войск.

Источник: Залужный в разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, сообщается на странице главнокомандующего ВСУ в Telegram

Дословно: "Несмотря на абсолютное огневое преимущество, увеличение количества войск и, соответственно, атак за счет, в том числе мобилизованных, противник успеха не имеет.

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Благодаря мужеству и профессионализму украинских солдат и офицеров наши рубежи остаются неизменными, а оборонительная операция выполняется успешно в соответствии с планом".

Детали: Залужный также проинформировал Милли, что Силы обороны Украины сосредотачивают усилия на таких ключевых задачах:

освободить оккупированные территории,

не допустить захвата врагом новых участков,

обеспечить прикрытие объектов критической инфраструктуры нашего государства средствами противовоздушной и противоракетной обороны,

продолжить формирование и подготовку резервов для ведения будущих боевых действий.