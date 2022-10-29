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Сумська область: Росіяни випустили по прикордонню 40 боєприпасів

"Українська правда"Субота, 29 жовтня 2022, 00:41
Сумська область: Росіяни випустили по прикордонню 40 боєприпасів
ФОТО: GETTY

Протягом 28 жовтня росіяни обстріляли три громади Сумщини із мінометів, гранатометів та артилерії, але минулося без жертв і руйнувань.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: По Есманській громаді Росія стріляла з артилерії (ймовірно 152 мм), було 6 вибухів.

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По одному з прикордонних сіл Білопільської громади  росіяни випустили 15 мін.

По Зноб-Новгородській громаді було  9 приходів із САУ, обстріл із гранатомету (до 10 пострілів).

Зазначається, що загалом росіяни випустили 40 боєприпасів.

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Теми: РосіявійнаСумська область
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