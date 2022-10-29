Сумська область: Росіяни випустили по прикордонню 40 боєприпасів
Субота, 29 жовтня 2022, 00:41
Протягом 28 жовтня росіяни обстріляли три громади Сумщини із мінометів, гранатометів та артилерії, але минулося без жертв і руйнувань.
Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький
Деталі: По Есманській громаді Росія стріляла з артилерії (ймовірно 152 мм), було 6 вибухів.
По одному з прикордонних сіл Білопільської громади росіяни випустили 15 мін.
По Зноб-Новгородській громаді було 9 приходів із САУ, обстріл із гранатомету (до 10 пострілів).
Зазначається, що загалом росіяни випустили 40 боєприпасів.