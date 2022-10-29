Сумская область: Россияне выпустили по пограничью 40 боеприпасов
Суббота, 29 октября 2022, 00:41
В течение 28 октября россияне обстреляли три громады Сумщины из минометов, гранатометов и артиллерии, но обошлось без жертв и разрушений.
Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий
Детали: По Эсманской громаде Россия стреляла из артиллерии (вероятно 152 мм), было 6 взрывов.
По одному из приграничных сел Белопольской громады россияне выпустили 15 мин.
По Зноб-Новгородской громаде было 9 приходов из САУ, обстрел из гранатомета (до 10 выстрелов).
Отмечается, что в целом россияне выпустили 40 боеприпасов.
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