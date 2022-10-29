Польща обрала компанію зі США для побудови своєї першої АЕС

Першу в Польщі атомну електростанцію побудує американська компанія Westinghouse Electric Co.

Джерело: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, високопоставлений представник уряду США, якого цитує Reuters

Деталі: Зазначається, що зараз вибір Польщі Сполучених Штатів як партнера підкреслює акцент, який Варшава робить на відносинах з Вашингтоном тоді, коли її безпека перебуває в центрі уваги. Представник американського уряду сказав, що "це величезна угода, тому що мова йде не просто про комерційний енергетичний проект, а про те, як ми будемо визначати… взаємозалежну безпеку на десятиліття вперед". За його словами, вибір Westinghouse і США є посланням президенту Росії Володимиру Путіну "про силу і згуртованість американо-польського альянсу".

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Westinghouse конкурувала з південнокорейською державною компанією Korea Hydro Nuclear Power. Варшава також вела переговори з французькими компаніями щодо проекту.

Передісторія:

Польща є однією з небагатьох європейських країн, де немає жодної атомної електростанції.

У жовтні 2020 року було укладено угоду про співпрацю Польщі та США щодо розвитку Програми польської ядерної енергетики і цивільної атомної галузі.

Програмою передбачено побудову сучасних і водночас перевірених та великих реакторів типу PWR, будівництво і введення в експлуатацію двох атомних електростанцій з трьома реакторами кожна. Побудову першого реактора планується розпочати у 2026 році, а введення в експлуатацію – у 2033-му.

Останній реактор другої електростанції має бути запущено у 2043 році.

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