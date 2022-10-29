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Польша выбрала компанию из США для построения своей первой АЭС

"Украинская правда"Суббота, 29 октября 2022, 01:22
Польша выбрала компанию из США для построения своей первой АЭС
ФОТО: GETTY

Первую в Польше атомную электростанцию построит американская компания Westinghouse Electric Co.

Источник: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, высокопоставленный представитель правительства США, которого цитирует Reuters

Детали: Отмечается, что сейчас выбор Польши Соединенных Штатов в качестве партнера подчеркивает акцент, который Варшава делает на отношениях с Вашингтоном тогда, когда ее безопасность находится в центре внимания. Представитель американского правительства сказал, что "это огромная сделка, потому что речь идет не просто о коммерческом энергетическом проекте, а о том, как мы будем определять... взаимозависимую  безопасность на десятилетия вперед". По его словам, выбор Westinghouse и США является посланием президенту России Владимиру Путину "о силе и сплоченности американо-польского альянса".

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Westinghouse конкурировала с южнокорейской государственной компанией Korea Hydro Nuclear Power. Варшава также вела переговоры с французскими компаниями по проекту.

Предыстория:

  • Польша является одной из немногих европейских стран, где нет ни одной атомной электростанции.
  • В октябре 2020 года было заключено соглашение о сотрудничестве Польши и США по развитию Программы польской ядерной энергетики и гражданской атомной отрасли.
  • Программой предусмотрено построение современных и одновременно проверенных и больших реакторов типа PWR, строительство и ввод в эксплуатацию двух атомных электростанций с тремя реакторами каждая. Строительство первого реактора планируется начать в 2026 году, а ввод в эксплуатацию - в 2033-м.
  • Последний реактор второй электростанции должен быть запущен в 2043 году.

Знать больше: Польский атом: как Варшава договаривается о строительстве АЭС и что это меняет

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Темы: ПольшаСША
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