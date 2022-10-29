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ОК "Південь": ЗСУ знищили два російські "Гради"

"Українська правда"Субота, 29 жовтня 2022, 03:05
ОК Південь: ЗСУ знищили два російські Гради
фото: getty

ЗСУ на півдні знищили чотири ворожі танки, три міномети і дві реактивні системи залпового вогню "Град".

Джерело: ОК "Південь

Дослівно: "Відомо, що вороже військо схудло на 34  рашисти, дві реактивні системи залпового вогню "Град", 4 танки, 3 міномети 120 калібру, самохідну гармату "Гіацинт" та причепну гаубицю".

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Деталі: Крім того, в Бериславському і Миколаївському районах знищено три склади боєприпасів.

Ще чотири артилерійські установки і ворожий танк пошкоджено.

Протягом дня наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 160 вогневих завдань. Наша авіація завдала 8 ударів по районах зосередження сил та зброї противника, розгортання систем ППО та опорному пункту в Миколаївському, Первомайському і Бериславському районах.

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Уточнюється, що за день росіяни 8 разів атакували авіацією наші позиції, а також звільнені на початку жовтня населені пункти Бериславського району.

 На правий берег окупанти доставили чергову партію мобілізованих російських військовослужбовців з низькою мотивацією, слабкою підготовкою і частковим екіпіруванням.

Теми: Росіявійна
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