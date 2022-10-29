ОК "Юг": ВСУ уничтожили два российских "Града"

ВСУ на юге уничтожили четыре вражеских танка, три миномета и две реактивные системы залпового огня "Град".

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Известно, что вражеское войско похудело на 34 рашиста, две реактивные системы залпового огня "Град", 4 танка, 3 миномета 120 калибра, самоходную пушку "Гиацинт" и прицепную гаубицу".

Детали: Кроме того, в Бериславском и Николаевском районах уничтожено три склада боеприпасов.

Еще четыре артиллерийские установки и вражеский танк повреждены.

В течение дня наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 160 огневых задач. Наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения сил и оружия противника, развертыванию систем ПВО и опорному пункту в Николаевском, Первомайском и Бериславском районах.

Уточняется, что за день россияне 8 раз атаковали авиацией наши позиции, а также освобожденные в начале октября населенные пункты Бериславского района.

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