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Зведення Генштабу: 300 росіян готувалися до нападу в районі Майорська, ЗСУ їх знищили

"Українська правда"Субота, 29 жовтня 2022, 06:39
ФОТО: GETTY

Напередодні в районі Майорська на Донеччині ЗСУ знищили близько 300 окупантів, які готувались до нападу.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "В результаті точкових ударів підрозділів Сил оборони України, в районі населеного пункту Майорськ напередодні знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу".

Деталі: Близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів   Горлівки. В   Червонопопівці Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості.   

У зв’язку з нестабільною роботою санітарної авіації, неготовністю медичної інфраструктури Бєлгородської області, стовідсотковим завантаженням лікарень, противник змушений евакуйовувати поранених автобусами до сусіднього Воронежа.

За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області. Натомість ворог   завдав 4 ракетних та до 25 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Ударів   зазнали райони більш ніж 35 населених пунктів. Серед них – Сіверськ і Пречистівка Донецької області; Малі Щербаки Запорізької області; Давидів Брід і Мала Сейдеминуха на Херсонщині та Кобзарці Миколаївської області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ. Зберігається загроза ракетних ударів та застосування ударних БпЛА. На інших напрямках ворог стріляв:

ВІДЕО ДНЯ
  • на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай, Хрінівка та Леонівка Чернігівської області;
  • на Слобожанському напрямку – з використанням артилерії різних типів, в районах населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Невське, Спірне, Ольгівка та Новоєгорівка;
  • на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Часів Яр, Кліщіївка, Соледар, Зеленопілля та Яковлівка;
  • на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка та Первомайське.
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах Великої Новосілки, Времівки, Гуляйполя, Залізничного та Павлівки.
  • на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив близько 20 вильотів БпЛА різних типів.

Противник не полишає спроб наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

В Бериславі Херсонської області окупанти масово переодягаються у цивільний одяг та заселяються у приватні помешкання. Продовжується так звана "евакуація" окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема і медичних закладів. З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти. Лікарям, які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень, навіть за особистими речами.

Наша авіація завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника. На різних напрямках наші підрозділи ППО  збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БпЛА ворога. Воїни ракетних військ і артилерії   уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.

Теми: війна
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