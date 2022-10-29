Дніпропетровщина: Росіяни накрили вогнем Нікополь, постраждала людина

Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області: у Нікополі отримав поранення 39-річний чоловік.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Наразі поранений у лікарні, його стан - середньої тяжкості.

Крім того, в Нікополі пошкоджені 8 багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі.



Російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Вогнеборці полум’я уже приборкали.

Також обстрілів зазнали Марганецька та Мирівська громади. Минулося без постраждалих.



