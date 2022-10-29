Дніпропетровщина: Росіяни накрили вогнем Нікополь, постраждала людина
Субота, 29 жовтня 2022, 07:31
Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області: у Нікополі отримав поранення 39-річний чоловік.
Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко
Деталі: Наразі поранений у лікарні, його стан - середньої тяжкості.
Крім того, в Нікополі пошкоджені 8 багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі.
Російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Вогнеборці полум’я уже приборкали.
Також обстрілів зазнали Марганецька та Мирівська громади. Минулося без постраждалих.