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Дніпропетровщина: Росіяни накрили вогнем Нікополь, постраждала людина

"Українська правда"Субота, 29 жовтня 2022, 07:31
Дніпропетровщина: Росіяни накрили вогнем Нікополь, постраждала людина
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області: у Нікополі отримав поранення 39-річний чоловік.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Наразі поранений у лікарні, його стан - середньої тяжкості.

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Крім того, в Нікополі пошкоджені 8 багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі.

Російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Вогнеборці полум’я уже приборкали.

Також обстрілів зазнали Марганецька та Мирівська громади. Минулося без постраждалих.


 

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Теми: РосіявійнаДніпропетровська область
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