Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дніпропетровщина: Росіяни накрили вогнем Нікополь, постраждала людина

"Українська правда"Субота, 29 жовтня 2022, 07:31
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області: у Нікополі отримав поранення 39-річний чоловік.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Наразі поранений у лікарні, його стан - середньої тяжкості.

Крім того, в Нікополі пошкоджені 8 багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі.

Російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Вогнеборці полум’я уже приборкали.

Також обстрілів зазнали Марганецька та Мирівська громади. Минулося без постраждалих.


 

Теми: РосіявійнаДніпропетровська область
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відео, оновленоТиснява на святкуванні в Сеулі: щонайменше 146 загиблих, 150 постраждалих

Командувача угруповання окупантів "Центр" Лапіна відсторонили – росЗМІ

Росія вийшла із "зернової угоди" нібито через вибухи у Севастополі

Повітряні сили відібрали льотчиків, які готові навчатись на іноземних винищувачах

Сили півдня про вибухи в Севастополі: Якщо по "бойових комарах" б’ють з С-300, то бувають наслідки

Вибухи у Севастополі: росіяни заявляють про атаку безпілотників та пошкоджений корабель

Усі новини...
Росія
Британська розвідка бачить ознаки намірів РФ прискорити вихід з Херсона
ЗСУ денацифікували вже 70 тисяч окупантів
ISW: Росіяни "прибріхують" про свій прогрес в районі Бахмута
Останні новини
23:40
Росія після виходу з зернової угоди вже пропонує замінити українське зерно на своє
23:39
Ми кричимо на весь світ "допоможіть": історія Анастасії Бугери, яка чекає коханого з полону
23:27
У ніч на неділю Україна переходить на зимовий час
23:09
оновленоУ Росії обмежували доступ до домену t.me, що належить Telegram
22:55
У Маріупольському районі окупанти хочуть мобілізувати до 10 тисяч осіб – мер
22:05
Ситуація з електрикою на Київщині була критичною, виправляємо – Зеленський
21:52
Зеленський очікує жорсткої реакції ООН і G20 на вихід Росії з "зернової угоди"
21:37
фото, відео, оновленоТиснява на святкуванні в Сеулі: щонайменше 146 загиблих, 150 постраждалих
21:31
Тепер окупанти мінують територію удвічі щільніше, ніж на Київщині – Монастирський
20:35
Швейцарці встановили рекорд з найдовшим у світі пасажирським поїздом
Усі новини...