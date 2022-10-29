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Днепропетровщина: Россияне накрыли огнем Никополь, пострадал человек

"Украинская правда"Суббота, 29 октября 2022, 07:31
Днепропетровщина: Россияне накрыли огнем Никополь, пострадал человек
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Россияне ночью обстреляли Никопольщину Днепропетровской области: в Никополе получил ранения 39-летний мужчина.

Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Сейчас раненый в больнице, его состояние - средней тяжести.

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Кроме того, в Никополе повреждены 8 многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети.

Российские снаряды вызвали пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе. Пожарные пламя уже потушили.

Также обстрелам подверглись Марганецкая и Мировская громады. Прошло без пострадавших.

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Темы: РосcиявойнаДнепропетровская область
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