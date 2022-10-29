Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Днепропетровщина: Россияне накрыли огнем Никополь, пострадал человек

"Украинская правда"Суббота, 29 октября 2022, 07:31
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Россияне ночью обстреляли Никопольщину Днепропетровской области: в Никополе получил ранения 39-летний мужчина.

Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Сейчас раненый в больнице, его состояние - средней тяжести.

Кроме того, в Никополе повреждены 8 многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети.

Российские снаряды вызвали пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе. Пожарные пламя уже потушили.

Также обстрелам подверглись Марганецкая и Мировская громады. Прошло без пострадавших.


 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиявойнаДнепропетровская область
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видео, обновленоДавка на праздновании в Сеуле: по меньшей мере 146 погибших, 150 пострадавших

Командующего группировкой оккупантов "Центр" Лапина отстранили – росСМИ

Россия вышла из "зернового соглашения" якобы из-за взрывов в Севастополе

Воздушные силы отобрали летчиков, которые готовы учиться на иностранных истребителях

Силы юга о взрывах в Севастополе: Если по "боевым комарам" бьют С-300, то бывают последствия

Взрывы в Севастополе: россияне говорят об атаке беспилотников и поврежденном корабле

Все новости...
Росcия
Британская разведка видит признаки намерений РФ ускорить выход из Херсона
ВСУ денацифицировали уже 70 тысяч оккупантов
ISW: Россияне "привирают" о своем прогрессе в районе Бахмута
Последние новости
23:40
Россия после выхода из зерновой сделки уже предлагает заменить украинское зерно своим
23:39
Мы кричим на весь мир "помогите": история Анастасии Бугеры, которая ждет возлюбленного из плена
23:27
В ночь на воскресенье Украина переходит на зимнее время
23:09
обновленоВ России ограничили доступ к принадлежащему Telegram домену t.me
22:55
В Мариупольском районе оккупанты хотят мобилизировать до 10 тысяч человек – мэр
22:05
Ситуация с электричеством на Киевщине была критической, исправляем – Зеленский
21:52
Зеленский ожидает реакции ООН и G20 на выход России из "зерновой сделки"
21:37
фото, видео, обновленоДавка на праздновании в Сеуле: по меньшей мере 146 погибших, 150 пострадавших
21:31
Теперь оккупанты минируют территорию вдвое плотнее, чем на Киевщине – Монастырский
20:35
Швейцарцы установили рекорд с самым длинным в мире пассажирским поездом
Все новости...