Днепропетровщина: Россияне накрыли огнем Никополь, пострадал человек
Суббота, 29 октября 2022, 07:31
Россияне ночью обстреляли Никопольщину Днепропетровской области: в Никополе получил ранения 39-летний мужчина.
Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко
Детали: Сейчас раненый в больнице, его состояние - средней тяжести.
Кроме того, в Никополе повреждены 8 многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети.
Российские снаряды вызвали пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе. Пожарные пламя уже потушили.
Также обстрелам подверглись Марганецкая и Мировская громады. Прошло без пострадавших.
ВИДЕО ДНЯ