Днепропетровщина: Россияне накрыли огнем Никополь, пострадал человек

Россияне ночью обстреляли Никопольщину Днепропетровской области: в Никополе получил ранения 39-летний мужчина.

Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Сейчас раненый в больнице, его состояние - средней тяжести.

Кроме того, в Никополе повреждены 8 многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети.

Российские снаряды вызвали пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе. Пожарные пламя уже потушили.

Также обстрелам подверглись Марганецкая и Мировская громады. Прошло без пострадавших.



