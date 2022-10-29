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У Севастополі вибухи - окупанти перекрили бухту

Роман ПетренкоСубота, 29 жовтня 2022, 08:27
У Севастополі вибухи - окупанти перекрили бухту
бухта Севастополя, ілюстративне фото з сайту jalita

В окупованому Севастополі повідомляють про вибухи - нібито російські кораблі "відбивали атаку безпілотників".

Джерело: кремлівський ТАСС із посиланням на окупаційну владу, Telegram-канали

Дослівно: "Кораблі Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників, жодні об'єкти в місті не пошкоджені".

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Деталі: Через це нібито тимчасово перекрито рейд у Севастополі, не ходять пороми та катери, рух між районами можливий лише автобусами.

Довідка: Рейд через Севастопольську бухту забезпечує зв'язок між північною та південною частинами міста.

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Теми: Севастополь
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