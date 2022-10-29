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В Севастополе взрывы — оккупанты перекрыли бухту

Роман ПетренкоСуббота, 29 октября 2022, 08:27
В Севастополе взрывы — оккупанты перекрыли бухту
бухта Севастополя, иллюстративное фото с сайта jalita

В оккупированном Севастополе сообщают о взрывах — якобы российские корабли "отбивали атаку беспилотников".

Источник: кремлевский ТАСС со ссылкой на оккупационные власти, Telegram-каналы

Дословно: "Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников, никакие объекты в городе не повреждены".

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Детали: Из-за этого якобы временно перекрыт рейд в Севастополе, не ходят паромы и катера, движение между районами возможно только на автобусах.

Справка: Рейд через Севастопольскую бухту обеспечивает связь между северной и южной частями города.

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Темы: Севастополь
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