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В Севастополе взрывы — оккупанты перекрыли бухту

Роман ПетренкоСуббота, 29 октября 2022, 08:27
бухта Севастополя, иллюстративное фото с сайта jalita

В оккупированном Севастополе сообщают о взрывах — якобы российские корабли "отбивали атаку беспилотников".

Источник: кремлевский ТАСС со ссылкой на оккупационные власти, Telegram-каналы

Дословно: "Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников, никакие объекты в городе не повреждены".

Детали: Из-за этого якобы временно перекрыт рейд в Севастополе, не ходят паромы и катера, движение между районами возможно только на автобусах.

Справка: Рейд через Севастопольскую бухту обеспечивает связь между северной и южной частями города.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика!

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Темы: Севастополь
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