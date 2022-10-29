ЗСУ денацифікували вже 70 тисяч окупантів
Субота, 29 жовтня 2022, 09:16
Від початку війни Росія втратила вже понад 70 тисяч своїх вояк.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 70250 (+550) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2659 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5401(+23) од,
- артилерійських систем – 1708 (+9) од,
- РСЗВ – 380 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 195 (+3) од,
- літаків – 273 (+1) од,
- гелікоптерів – 252 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5),
- крилаті ракети ‒ 351 (+0),
- кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 152 (+1).
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