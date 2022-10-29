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ЗСУ денацифікували вже 70 тисяч окупантів

Роман ПетренкоСубота, 29 жовтня 2022, 09:16
ЗСУ денацифікували вже 70 тисяч окупантів
ФОТО ТАСС

Від початку війни Росія втратила вже понад 70 тисяч своїх вояк.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.10 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 70250 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2659 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5401(+23) од,
  • артилерійських систем – 1708 (+9) од,
  • РСЗВ – 380 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 195 (+3) од,
  • літаків – 273 (+1) од,
  • гелікоптерів – 252 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 351 (+0),
  • кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 152 (+1).

Теми: Збройні силивійнаокупаціяРосія
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