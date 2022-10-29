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ВСУ денацифицировали уже 70 тысяч оккупантов

Роман ПетренкоСуббота, 29 октября 2022, 09:16
ВСУ денацифицировали уже 70 тысяч оккупантов
ФОТО ТАСС

С начала войны Россия потеряла уже более 70 тысяч своих воинов.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.10 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 70250 (+550) человек ликвидировано,
  • танков - 2659 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин - 5401 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 1708 (+9) ед,
  • РСЗО - 380 (+1) ед,
  • средства ПВО - 195 (+3) ед,
  • самолетов - 273 (+1) ед,
  • вертолетов - 252 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1406 (+5),
  • крылатые ракеты - 351 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4107 (+19) ед,
  • специальная техника - 152 (+1).

Темы: Вооруженные силывойнаоккупацияРосcия
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