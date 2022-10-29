ВСУ денацифицировали уже 70 тысяч оккупантов
Суббота, 29 октября 2022, 09:16
С начала войны Россия потеряла уже более 70 тысяч своих воинов.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 70250 (+550) человек ликвидировано,
- танков - 2659 (+19) ед,
- боевых бронированных машин - 5401 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 1708 (+9) ед,
- РСЗО - 380 (+1) ед,
- средства ПВО - 195 (+3) ед,
- самолетов - 273 (+1) ед,
- вертолетов - 252 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1406 (+5),
- крылатые ракеты - 351 (+0),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4107 (+19) ед,
- специальная техника - 152 (+1).
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