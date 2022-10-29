ВСУ денацифицировали уже 70 тысяч оккупантов

С начала войны Россия потеряла уже более 70 тысяч своих воинов.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.10 ориентировочно составили:

личного состава - около 70250 (+550) человек ликвидировано,

танков - 2659 (+19) ед,

боевых бронированных машин - 5401 (+23) ед,

артиллерийских систем - 1708 (+9) ед,

РСЗО - 380 (+1) ед,

средства ПВО - 195 (+3) ед,

самолетов - 273 (+1) ед,

вертолетов - 252 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1406 (+5),

крылатые ракеты - 351 (+0),

корабли / катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4107 (+19) ед,

специальная техника - 152 (+1).