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Британська розвідка бачить ознаки намірів РФ прискорити вихід з Херсона

"Європейська правда"Субота, 29 жовтня 2022, 09:39

Британська розвідка вважає, що виїзд населення та вивезення останків Потьомкіна з Херсона передують намірам Росії прискорити вихід із цього району.

Про це йдеться у розвідувальному огляді, оприлюдненому в суботу британським міністерством оборони, пише "Європейська правда".

У відомстві нагадують, що 27 жовтня призначений Росією губернатор окупованої Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що понад 70 тисяч осіб залишили місто Херсон. 26 жовтня Сальдо також заявив, що Росія вивезла останки відомого російського державного діяча XVIII століття князя Григорія Потьомкіна з його поховання у херсонському соборі на схід від Дніпра.

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"У російській національній ідентичності Потьомкін тісно пов'язаний із російським завоюванням українських земель у XVIII столітті та підкреслює те значення, яке Путін майже напевно надає передбачуваному історичному виправданню вторгнення. Це символічне вивезення Потьомкіна і відтік цивільного населення, ймовірно, передують намірам Росії прискорити вихід із цього району", - вважає британська розвідка. 

Напередодні британська розвідка заявила, що через недоукомплектованість і погану підготовку сили РФ переходять в оборону на більшості ділянок лінії фронту в Україні.

Теми: ХерсонокупаціявійнаРосія
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