Британская разведка видит признаки намерений РФ ускорить выход из Херсона

Британская разведка считает, что выезд населения и вывоз останков Потемкина из Херсона предшествуют намерениям России ускорить выход из этого района.

Об этом говорится в разведывательном обзоре, обнародованном в субботу британским министерством обороны, пишет "Европейская правда".

В ведомстве напоминают, что 27 октября назначенный Россией губернатор оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что более 70 тысяч человек покинули город Херсон. 26 октября Сальдо также заявил, что Россия вывезла останки известного российского государственного деятеля XVIII века князя Григория Потемкина с его захоронения в херсонском соборе к востоку от Днепра.

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"В российской национальной идентичности Потемкин тесно связан с российским завоеванием украинских земель в XVIII веке и подчеркивает то значение, которое Путин почти наверняка придает предполагаемому историческому оправданию вторжения. Это символический вывоз Потемкина и отток гражданского населения, вероятно, предшествуют намерениям России ускорить выход из этого района", – считает британская разведка.

Накануне британская разведка заявила, что из-за недоукомплектованности и плохой подготовки силы РФ переходят в оборону на большинстве участков линии фронта в Украине.