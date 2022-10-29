Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британская разведка видит признаки намерений РФ ускорить выход из Херсона

"Европейская правда"Суббота, 29 октября 2022, 09:39

Британская разведка считает, что выезд населения и вывоз останков Потемкина из Херсона предшествуют намерениям России ускорить выход из этого района.

Об этом говорится в разведывательном обзоре, обнародованном в субботу британским министерством обороны, пишет "Европейская правда".

В ведомстве напоминают, что 27 октября назначенный Россией губернатор оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что более 70 тысяч человек покинули город Херсон. 26 октября Сальдо также заявил, что Россия вывезла останки известного российского государственного деятеля XVIII века князя Григория Потемкина с его захоронения в херсонском соборе к востоку от Днепра.

"В российской национальной идентичности Потемкин тесно связан с российским завоеванием украинских земель в XVIII веке и подчеркивает то значение, которое Путин почти наверняка придает предполагаемому историческому оправданию вторжения. Это символический вывоз Потемкина и отток гражданского населения, вероятно, предшествуют намерениям России ускорить выход из этого района", – считает британская разведка.

Накануне британская разведка заявила, что из-за недоукомплектованности и плохой подготовки силы РФ переходят в оборону на большинстве участков линии фронта в Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ХерсоноккупациявойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украина получила преимущество в артиллерии над оккупантами на юге – NYT

фото, видео, обновленоДавка на праздновании в Сеуле: по меньшей мере 146 погибших, 150 пострадавших

Россия вышла из "зернового соглашения" якобы из-за взрывов в Севастополе

Воздушные силы отобрали летчиков, которые готовы учиться на иностранных истребителях

Силы юга о взрывах в Севастополе: Если по "боевым комарам" бьют С-300, то бывают последствия

Взрывы в Севастополе: россияне говорят об атаке беспилотников и поврежденном корабле

Все новости...
Херсон
Херсон: Россияне дали местным двое суток на выселение — Командование
Аксенов с помощником Путина посетили Херсон
Зеленский: Россияне не готовы покинуть Херсон, это информационная операция
Последние новости
01:31
"Абсолютно возмутительно": Байден осудил выход России из зерновой сделки
00:46
Сумщина: Россияне сбрасывали взрывчатку и били из САУ
00:23
Украина получила преимущество в артиллерии над оккупантами на юге – NYT
23:40
Россия после выхода из зерновой сделки уже предлагает заменить украинское зерно своим
23:39
Мы кричим на весь мир "помогите": история Анастасии Бугеры, которая ждет возлюбленного из плена
23:27
В ночь на воскресенье Украина переходит на зимнее время
23:09
обновленоВ России ограничивали доступ к принадлежащему Telegram домену t.me
22:55
В Мариупольском районе оккупанты хотят мобилизировать до 10 тысяч человек – мэр
22:05
Ситуация с электричеством на Киевщине была критической, исправляем – Зеленский
21:52
Зеленский ожидает реакции ООН и G20 на выход России из "зерновой сделки"
Все новости...