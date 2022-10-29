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ЗСУ влучили в окупантів на Луганщині, десятки загиблих – Гайдай

Роман ПетренкоСубота, 29 жовтня 2022, 10:21
українські артилеристи, фото ілюстративне, генштаб

Артилеристи Збройних сил влучили по окупантах у Червонопопівці на Луганщині, 20 загиблих, ще 30 поранених, повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Майже щодня ми пересвідчуємося у влучності українських артилеристів – горять склади з БК, казарми, техніка окупантів. Чергове влучання – на Кремінщині.
У Червонопопівці знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримали поранення різного ступеня важкості".

Деталі: За словами Гайдая окупанти в області вже ночують не лише в житлових будинках, а й у дитсадках, наприклад, у Біловодську.

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Теми: Збройні силиЛуганська область
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