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ВСУ попали в оккупантов на Луганщине, десятки погибших - Гайдай

Роман ПетренкоСуббота, 29 октября 2022, 10:21
украинские артиллеристы, фото иллюстративное, генштаб

Артиллеристы Вооруженных сил попали по оккупантам в Червонопоповке на Луганщине, 20 погибших, еще 30 раненых, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Почти ежедневно мы убеждаемся в меткости украинских артиллеристов - горят склады с БК, казармы, техника оккупантов. Очередное попадание - на Кременщине.

В Червонопоповке уничтожено до 20 военнослужащих противника, а около 30 оккупантов получили ранения различной степени тяжести".

Детали: По словам Гайдая оккупанты в области уже ночуют не только в жилых домах, но и в детсадах, например, в Беловодске.

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Темы: Вооруженные силыЛуганская область
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