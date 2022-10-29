ВСУ попали в оккупантов на Луганщине, десятки погибших - Гайдай

Артиллеристы Вооруженных сил попали по оккупантам в Червонопоповке на Луганщине, 20 погибших, еще 30 раненых, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Почти ежедневно мы убеждаемся в меткости украинских артиллеристов - горят склады с БК, казармы, техника оккупантов. Очередное попадание - на Кременщине.

В Червонопоповке уничтожено до 20 военнослужащих противника, а около 30 оккупантов получили ранения различной степени тяжести".

Детали: По словам Гайдая оккупанты в области уже ночуют не только в жилых домах, но и в детсадах, например, в Беловодске.