Республіканці проти кроку, що дозволить передавати Україні конфісковані російські активи - WP

Група республіканців у Палаті представників і Сенаті США виступили проти плану демократів про фінансування України за рахунок арештованих російських активів.

Про це стало відомо виданню The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з джерелами видання, республіканці виступили проти положення у звіті конференції Закону про національну оборону (NDAA), яке б дозволяло Сполученим Штатам переказувати доходи від конфіскованого російського майна в Україну.

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Звіт конференції NDAA має стати всеосяжним законом про оборонну політику, узгодженим Палатою представників та Сенатом.

"Це недобросовісно, що республіканці в Сенаті перешкоджають важливому положенню, яке дозволить Міністерству юстиції передавати конфісковані російські активи для допомоги Україні та її зусиллям проти жорстокої війни Росії. Це положення було прийнято як частина NDAA Палати представників і не повинно зазнавати нападів з боку правих або бути виключеним з остаточного законопроєкту", - сказав представник Демократичної партії, який брав участь у процесі.

Демократи кажуть, що виключення цього положення з пакета майже на 840 мільярдів доларів підриває здатність адміністрації Байдена передавати допомогу економіці України.

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За словами представників республіканців, в основному вони заперечували проти цього положення на підставі процедури і вважають, що воно має бути переглянуте комітетами Палати представників і Сенату. Разом з тим, республіканці вважають, що більш значущим заходом для припинення фінансування військової машини Путіна було б припинення фінансування його нафтової галузі.

Суперечка щодо цього заходу виникає на тлі питань щодо майбутньої підтримки республіканцями військових зусиль України.

Республіканці на чолі з лідером меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом пообіцяли продовжувати схвалювати мільярди доларів допомоги США для безпеки та бюджету України, тоді як лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті попередив, що допомога Україні може бути зменшена.

Зараз у різних країнах світу заморожено російських активів на суму близько 500 мільярдів доларів США: це кошти, нерухомість та інше майно приватних осіб, здебільшого російських олігархів, а також золотовалютні резерви Центробанку РФ за кордоном.

Читайте детальніше: Конфіскація активів РФ та олігархів: як планують діяти партнери України.