Республиканцы против шага, который позволит передавать Украине конфискованные российские активы - WP

Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате США выступила против плана демократов о финансировании Украины за счет арестованных российских активов.

Об этом стало известно изданию The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Согласно источникам издания, республиканцы выступили против положения в отчете конференции Закона о национальной обороне (NDAA), которое позволяло бы Соединенным Штатам переводить доходы от конфискованного российского имущества в Украину.

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Отчет конференции NDAA должен стать всеобъемлющим законом об оборонной политике, согласованным Палатой представителей и Сенатом.

"Это недобросовестно, что республиканцы в Сенате препятствуют важному положению, которое позволит Министерству юстиции передавать конфискованные российские активы для помощи Украине и ее усилиям против жестокой войны России. Это положение было принято как часть NDAA Палаты представителей и не должно подвергаться нападениям со стороны правых или быть исключенным из окончательного законопроекта", - сказал участвовавший в процессе представитель Демократической партии.

Демократы говорят, что исключение этого положения из пакета почти на 840 миллиардов долларов подрывает способность администрации Байдена передавать помощь экономике Украины.

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По словам представителей республиканцев, в основном они возражали против этого положения на основании процедуры и считают, что оно должно быть пересмотрено комитетами Палаты представителей и Сената. Вместе с тем, республиканцы считают, что наиболее значимой мерой для прекращения финансирования военной машины Путина было бы прекращение финансирования его нефтяной отрасли.

Спор из-за этой меры возникает на фоне вопросов будущей поддержки республиканцами военных усилий Украины.

Республиканцы во главе с лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом пообещали продолжать одобрять миллиарды долларов помощи США для безопасности и бюджета Украины, тогда как лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что помощь Украине может быть уменьшена.

Сейчас в разных странах мира заморожены российские активы на сумму около 500 миллиардов долларов США: это средства, недвижимость и другое имущество частных лиц, в основном российских олигархов, а также золотовалютные резервы Центробанка РФ за рубежом.

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