"Ми знайдемо усіх": поліція впіймала російського шпигуна у Харкові
У Харкові патрульні затримали чоловіка, який надсилав росіянам координати населених пунктів Харківської області.
Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook
Пряма мова Білошицького: "І знову Харків. Черговий поплічник окупантів.
Підсвинок блукав містом у комендантську годину.
Патрульні зупини та перевірили. У телефоні виявили листування з абонентами рф, які можуть свідчити про співпрацю з країною-агресором.
Підсвинок встиг і підзаробити на війні. Виявили скріншоти з перерахунками з російського банку.
Рано чи пізно ми знайдемо всіх. І всі отримають своє.
Деталі: Поліція уточнює, що у спілкуванні, яке знайшли у телефоні, чоловік демонстрував прихильність окупантам та надсилав координати населених пунктів Харківської області.