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"Ми знайдемо усіх": поліція впіймала російського шпигуна у Харкові

Роман ПетренкоСубота, 29 жовтня 2022, 10:51
фото поліції

У Харкові патрульні затримали чоловіка, який надсилав росіянам координати населених пунктів Харківської області.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Пряма мова Білошицького: "І знову Харків. Черговий поплічник окупантів.

Підсвинок блукав містом у комендантську годину.

Патрульні зупини та перевірили. У телефоні виявили листування з абонентами рф, які можуть свідчити про співпрацю з країною-агресором.

Підсвинок встиг і підзаробити на війні. Виявили скріншоти з перерахунками з російського банку.

Рано чи пізно ми знайдемо всіх. І всі отримають своє.

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Поліція уточнює, що у спілкуванні, яке знайшли у телефоні, чоловік демонстрував прихильність окупантам та надсилав координати населених пунктів Харківської області.

Теми: поліціяХарківРосіяшпигунство
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