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"Мы найдем всех": полиция поймала российского шпиона в Харькове

Роман ПетренкоСуббота, 29 октября 2022, 10:51
Мы найдем всех: полиция поймала российского шпиона в Харькове
фото полиции

В Харькове патрульные задержали мужчину, который посылал россиянам координаты населенных пунктов Харьковской области.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Прямая речь Белошицкого: "И снова Харьков. Очередной пособник оккупантов.

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Подсвинок бродил по городу в комендантский час.

Патрульные останови и проверили. В телефоне обнаружили переписку с абонентами рф, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве со страной-агрессором.

Подсвинок успел и подзаработать на войне. Обнаружили скриншоты с перечислениями из российского банка.

ВИДЕО ДНЯ

Рано или поздно мы найдем всех. И все получат свое.

Детали: Полиция уточняет, что в общении, которое нашли в телефоне, мужчина демонстрировал приверженность оккупантам и присылал координаты населенных пунктов Харьковской области.

Темы: полицияХарьковРосcияшпионаж
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