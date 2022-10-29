"Мы найдем всех": полиция поймала российского шпиона в Харькове
В Харькове патрульные задержали мужчину, который посылал россиянам координаты населенных пунктов Харьковской области.
Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook
Прямая речь Белошицкого: "И снова Харьков. Очередной пособник оккупантов.
Подсвинок бродил по городу в комендантский час.
Патрульные останови и проверили. В телефоне обнаружили переписку с абонентами рф, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве со страной-агрессором.
Подсвинок успел и подзаработать на войне. Обнаружили скриншоты с перечислениями из российского банка.
Рано или поздно мы найдем всех. И все получат свое.
Детали: Полиция уточняет, что в общении, которое нашли в телефоне, мужчина демонстрировал приверженность оккупантам и присылал координаты населенных пунктов Харьковской области.