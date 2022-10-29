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Полював на HIMARS і коригував вогонь РФ по Нікополю: СБУ затримала зрадника

Валентина РоманенкоСубота, 29 жовтня 2022, 11:19
фото СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента в ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Дніпропетровщини.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Дніпропетровщини

Дослівно спецслужба: "Він збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Серед основних його завдань також було виявлення можливих бойових позицій реактивних систем HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту.

Крім того, зловмисник коригував численні ракетні удари по Нікополю, зокрема по об’єктах енергетичної інфраструктури, та "звітував" окупантам про наслідки повітряних атак".

 

Деталі: За даними слідства, ворожим поплічником є мешканець с. Вищетарасівка Нікопольського району.

За даними прокуратури, у жовтні 2022 року чоловік, маючи антиукраїнську позицію, фіксував та передавав інформацію щодо місць дислокації, переміщення підрозділів, військової техніки та запуску безпілотних летальних апаратів Збройних сил України.

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Зібрані дані з  GPS-координатами об’єктів  інформатор передавав представникам РФ через месенджер "Telegram".

Також агент надіслав представнику РФ координати розташування ЗСУ з посиланням на Google Maps, які в цей час вели обстріл  військових об’єктів ворога та повідомлення з вимогою терміново завдати удар по позиціях українських військових.

 

Чоловіка викрили під час виконання чергового завдання ворога.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Повідомляється, що суд вже арештував підозрюваного.

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Теми: СБУДніпропетровська областьвійна
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