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Охотился за HIMARS и корректировал огонь РФ по Никополю: СБУ задержала предателя

Валентина РоманенкоСуббота, 29 октября 2022, 11:19
Охотился за HIMARS и корректировал огонь РФ по Никополю: СБУ задержала предателя
фото СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Днепропетровщины.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Днепропетровщины

Дословно спецслужба: "Он собирал информацию о местах временной дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.

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Среди основных его задач также было выявление возможных боевых позиций реактивных систем HIMARS и дальнобойных британских гаубиц М777 вблизи линии фронта.

Кроме того, злоумышленник корректировал многочисленные ракетные удары по Никополю, в частности по объектам энергетической инфраструктуры, и "отчитывался" оккупантам о последствиях воздушных атак".

Детали: По данным следствия, вражеским пособником является житель с. Вышетарасовка Никопольского района.

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По данным прокуратуры, в октябре 2022 года мужчина, имея антиукраинскую позицию, фиксировал и передавал информацию о местах дислокации, перемещения подразделений, военной техники и запуска беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Собранные данные с GPS-координатами объектов информатор передавал представителям РФ через мессенджер "Telegram".

Также агент прислал представителю РФ координаты расположения ВСУ со ссылкой на Google Maps, которые в это время вели обстрел военных объектов врага и сообщение с требованием срочно нанести удар по позициям украинских военных.

 

Мужчину разоблачили во время выполнения очередного задания врага.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Сообщается, что суд уже арестовал подозреваемого.

Темы: СБУДнепропетровская областьвойна
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