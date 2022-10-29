В окупованому Маріуполі лунають вибухи, працює ППО - радник мера

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що в окупованому росіянами місті Донецької області в суботу чути вибухи.

Джерело: Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Маріуполь в канонаді. Звуки "відльотів" чутно:

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- в Центральному районі в районі ринку Азовський (поруч з новим російським кварталом)

- в Лівобережному районі в районі колишнього Пивзаводу

Джерела з міста кажуть, що схоже на використання систем ППО С-300. Можливо це пов’язано з військовою ситуацією по лінії Вугледару/Волоновахи".

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Деталі: Також за даними Андрющенка чути вибухи в районі площі Перемоги в Лівобережному районі, але вони зумовлені тим що окупанти зносять будинки.