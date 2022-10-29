В оккупированном Мариуполе раздаются взрывы, работает ПВО - советник мэра
Суббота, 29 октября 2022, 12:20
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что в оккупированном россиянами городе Донецкой области в субботу слышны взрывы.
Источник: Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "Мариуполь в канонаде. Звуки "отлетов" слышно:
- в Центральном районе в районе рынка Азовский (рядом с новым российским кварталом)
- в Левобережном районе в районе бывшего Пивзавода
Источники из города говорят, что похоже на использование систем ПВО С-300. Возможно это связано с военной ситуацией по линии Угледара/Волоновахи".
Детали: Также по данным Андрющенко слышны взрывы в районе площади Победы в Левобережном районе, но они обусловлены тем, что оккупанты сносят дома.
ВИДЕО ДНЯ