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В оккупированном Мариуполе раздаются взрывы, работает ПВО - советник мэра

Валентина РоманенкоСуббота, 29 октября 2022, 12:20
В оккупированном Мариуполе раздаются взрывы, работает ПВО - советник мэра
Мариуполь апрель 2022 года. иллюстративное фото Мариупольского горсовета

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что в оккупированном россиянами городе Донецкой области в субботу слышны взрывы.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Мариуполь в канонаде. Звуки "отлетов" слышно:

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- в Центральном районе в районе рынка Азовский (рядом с новым российским кварталом)

- в Левобережном районе в районе бывшего Пивзавода

Источники из города говорят, что похоже на использование систем ПВО С-300. Возможно это связано с военной ситуацией по линии Угледара/Волоновахи".

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Детали: Также по данным Андрющенко слышны взрывы в районе площади Победы в Левобережном районе, но они обусловлены тем, что оккупанты сносят дома.

Темы: Мариупольоккупациявойна
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