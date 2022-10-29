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Окупанти вивели всю техніку з аеродрому Чорнобаївки – Стратком

Роман ПетренкоСубота, 29 жовтня 2022, 12:59
Окупанти вивели всю техніку з аеродрому Чорнобаївки – Стратком
стратком

Управління стратегічних комунікацій оприлюднило супутникові знімки, на яких видно, що з аеродрому у Чорнобаївці рашисти вивели всю свою техніку.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій

Дослівно: "Це видно на супутникових знімках за 27 жовтня.

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Варто пригадати, що з початку окупації Херсонщини, навіть постійні знищення кацапської техніки силами ЗСУ у цьому аеропорту, не були приводом для них покинути позицію".

 

Теми: війна
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