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Окупанти вивели всю техніку з аеродрому Чорнобаївки – Стратком

Роман ПетренкоСубота, 29 жовтня 2022, 12:59
стратком

Управління стратегічних комунікацій оприлюднило супутникові знімки, на яких видно, що з аеродрому у Чорнобаївці рашисти вивели всю свою техніку.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій

Дослівно: "Це видно на супутникових знімках за 27 жовтня.

Варто пригадати, що з початку окупації Херсонщини, навіть постійні знищення кацапської техніки силами ЗСУ у цьому аеропорту, не були приводом для них покинути позицію".

 

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Теми: війна
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