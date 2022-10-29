Окупанти вивели всю техніку з аеродрому Чорнобаївки – Стратком
Субота, 29 жовтня 2022, 12:59
Управління стратегічних комунікацій оприлюднило супутникові знімки, на яких видно, що з аеродрому у Чорнобаївці рашисти вивели всю свою техніку.
Джерело: Управління стратегічних комунікацій
Дослівно: "Це видно на супутникових знімках за 27 жовтня.
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Варто пригадати, що з початку окупації Херсонщини, навіть постійні знищення кацапської техніки силами ЗСУ у цьому аеропорту, не були приводом для них покинути позицію".