Оккупанты вывели всю технику с аэродрома Чернобаевки - Стратком

Управление стратегических коммуникаций обнародовало спутниковые снимки, на которых видно, что с аэродрома в Чернобаевке рашисты вывели всю свою технику.

Источник: Управление стратегических коммуникаций

Дословно: "Это видно на спутниковых снимках за 27 октября.

Стоит вспомнить, что с начала оккупации Херсонщины, даже постоянные уничтожения кацапской техники силами ВСУ в этом аэропорту, не были поводом для них покинуть позицию".