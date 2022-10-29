Оккупанты вывели всю технику с аэродрома Чернобаевки - Стратком
Суббота, 29 октября 2022, 12:59
Управление стратегических коммуникаций обнародовало спутниковые снимки, на которых видно, что с аэродрома в Чернобаевке рашисты вывели всю свою технику.
Источник: Управление стратегических коммуникаций
Дословно: "Это видно на спутниковых снимках за 27 октября.
Реклама:
Стоит вспомнить, что с начала оккупации Херсонщины, даже постоянные уничтожения кацапской техники силами ВСУ в этом аэропорту, не были поводом для них покинуть позицию".